Brüssel (AFP) Im Gasstreit mit Russland hat die Ukraine europäische Beobachter eingeladen, um die russischen Gaslieferungen in die EU zu überprüfen. "Ich hätte gerne europäische Gas-Experten, so dass wir keine Beschwerden aus Russland haben, dass wir Gas wegnehmen", sagte Energieminister Juri Prodan am Mittwoch in Brüssel.

