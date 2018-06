Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Ansel Elgort, der an der Seite von Shailene Woodley in dem Krebsdrama "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" Furore macht, wird vor der Kamera in die Tasten greifen.

Dem Kinoportal "Deadline.com" zufolge übernimmt Elgort die Hauptrolle in der geplanten Filmbiographie über den legendären US-Pianisten Van Cliburn. Der junge Klavier-Künstler hatte 1958 mitten im Kalten Krieg den renommierten Tschaikowski-Musikwettbewerb in Moskau gewonnen. 2013 war Cliburn im Alter von 78 Jahren an Krebs gestorben. In dem Film nach der Buchvorlage von Howard Reich soll Elgort (20) den Pianisten in dessen frühen Erfolgsjahren spielen. Über einen Regisseur und den möglichen Drehbeginn wurde noch nichts bekannt.