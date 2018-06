Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Matt Walsh ("Ted") trifft in Gran Canaria auf Hollywood-Kollegen wie Shirley MacLaine, Jessica Lange, Demi Moore und Billy Connolly.

Wie "Deadline.com" berichtet, sind auf der spanischen Insel die Dreharbeiten zu der Komödie "Wild Oats" unter der Regie von Andy Tennant ("Ein Schatz zum Verlieben", "Der Kautions-Cop") angelaufen. MacLaine spielt eine verwitwete Rentnerin, die durch eine Computerpanne unerwartet zu Geld kommt. Statt den Fehler zu melden, taucht sie unter und macht sich ein schönes Leben. Walsh, der auch in dem Horrorthriller "6 Miranda Drive" an der Seite von Kevin Bacon eine Rolle hat, spielt in "Wild Oats" einen Trickbetrüger. McLaine war zuletzt in den Filmen "Das erstaunliche Leben des Walter Mitty", "Bernie - Leichen pflastern seinen Weg" und in "Valentinstag" zu sehen.