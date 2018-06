Pau (AFP) In Frankreich ist ein Krankenhausarzt freigesprochen worden, der sieben Patienten an ihrem Lebensende todbringende Medikamente verabreicht hatte. Die Geschworenen des Gerichts in der südwestfranzösischen Stadt Pau erkannten am Mittwoch nach vierstündigen Beratungen auf Freispruch für den Notfallmediziner Nicolas Bonnemaison. Dem 53-Jährigen hatte wegen "Vergiftung besonders verletzlicher Personen" eine lebenslange Haftstrafe gedroht. Der Fall des Arztes hat in Frankreich die Debatte über Sterbehilfe befeuert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.