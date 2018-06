Paris (AFP) Der US-Investmentfonds Sun European Partners trennt sich vom Wonderbra: Er verkauft die Unterwäsche-Firma DBApparel mit Marken wie Nur Die, Elbeo, Fils, Dim, Playtex und Wonderbra an HanesBrands, ebenfalls ein Investor aus den Vereinigten Staaten, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. HanesBrands zahlt demnach 400 Millionen Euro für DBA. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 7500 Menschen in sieben Werken - eines davon steht im französischen Autun, wo die Marke Dim (ehemals Dimanche) im Jahr 1956 gegründet worden war.

