Stuttgart (dpa) - Das Verbraucherschutzministerium in Baden-Württemberg hat während der Fußball-WM zahlreiche Fan-Schminkstifte aus dem Verkehr gezogen. Die Untersuchungsämter des Landes hatten zuvor in 14 von 14 Proben der Kosmetikartikel in den Farben schwarz-rot-gold verbotene oder nicht deklarierte Farbstoffe und Pigmente beanstandet, wie die Behörde mitteilte. Wegen Verstößen gegen die europäische Kosmetikverordnung dürfen sie nicht mehr verkauft werden. In neun von 14 Proben wurde der Farbstoff Lackrot gefunden, der im Verdacht steht, Krebs zu erregen.

