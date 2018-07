Bagdad (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag und Granatenangriffen in der irakischen Stadt Mahmudija südlich von Bagdad sind am Mittwoch mindestens zwölf Menschen getötet worden. Der Selbstmordattentäter sprengte sich auf dem Markt der Stadt in die Luft, wie Behördenvertreter sagten. Außerdem seien mehrere Stadtviertel mit Granaten beschossen worden.

