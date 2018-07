Athen (dpa) - Die griechische Polizei hat zwei Männer festgenommen. Sie sollen mit einer Abzocke-Methode mehr als 360 000 Menschen in Deutschland reingelegt und einen Gewinn in Höhe von mindestens 36,5 Millionen Euro gemacht haben. Die mutmaßlichen Betrüger mit griechischem Pass sollen zwischen 2009 und 2012 ihren Opfern Abonnements in Höhe von monatlich 29,90 Euro für Lotterien und Auslosungen angedreht haben, die nie stattfanden. Die Festnahme sei in enger Kooperation mit der Krefelder Staatsanwaltschaft und dem BKA erfolgt, erklärte die griechische Polizei.

