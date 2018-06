New York (dpa) - 1,5 Millionen Euro für ein paar Blätter bekritzeltes Hotel-Briefpapier: Der Textentwurf für Bob Dylans legendären Song "Like a Rolling Stone" ist in New York für mehr als zwei Millionen Dollar versteigert worden. Das fast 50 Jahre alte Papier übertraf damit bei Sotheby's knapp die Erwartungen der Kunsthändler. "Like a Rolling Stone" gilt als einer der wichtigsten Songs der Rockgeschichte. Er wird von Historikern immer wieder zu den einflussreichsten Titeln gezählt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.