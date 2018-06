Tunis (AFP) In Tunesien sollen noch vor dem Jahresende zunächst Parlamentswahlen und dann Präsidentschaftswahlen abgehalten werden. Die verfassunggebende Nationalversammlung entschied am Mittwoch, die Parlamentswahl für den 26. Oktober anzusetzen. Der erste Durchgang der Präsidentschaftswahl soll dann am 23. November folgen. Mit den Wahlgängen im Herbst soll der Übergangsprozess abgeschlossen werden, der mit dem Einsetzen des Arabischen Frühlings im Januar 2011 begann.

