Nairobi (AFP) Die Rohstoffindustrie bedroht zunehmend die Lebensräume von Affen in Afrika und Asien. Das geht aus einem Bericht hervor, der am Mittwoch am Rande einer UN-Umweltkonferenz in Nairobi vorgelegt wurde. Es gebe "absolut keinen Zweifel" daran, dass der Abbau von Rohstoffen wie Öl, Gas oder Holz Auswirkungen auf Affen wie Orang-Utans, Gorillas und Schimpansen und ihre Lebensräume habe, sagte die Menschenaffen-Expertin Helga Rainer von der Tierschutzorganisation Arcus Foundation.

