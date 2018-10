Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus setzt ein Zeichen gegen die Diskriminierung von Albinos in Afrika. Das Oberhaupt der katholischen Kirche beteiligt sich an einem Hörbuchprojekt, das die Leiden der Betroffenen schildert, wie der Vatikan und die Initiatoren der Aktion am Mittwoch mitteilten. Franziskus wird demnach sieben Sätze des Romans "Ombre bianca" ("Weißer Schatten") einsprechen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.