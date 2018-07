Berlin (dpa) - Die Bundeswehr beteiligt sich ein weiteres Jahr an der UN-Mission im westafrikanischen Mali. Der Bundestag verlängerte das Mandat mit großer Mehrheit. Der Einsatz sei weiter notwendig, um die humanitäre Lage in Mali zu verbessern und um die Sahel-Region zu stabilisieren, sagte der stellvertretende verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Wolfgang Hellmich. Neben der Mali-Mission will der Bundestag im Laufe des Nachmittags auch noch den Bundeswehr-Einsatz vor der libanesischen Küste verlängern.

