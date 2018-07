Bangui (AFP) Bei Gewalt nach einem Massaker an Muslimen sind in den vergangenen Tagen dutzende Menschen in der Zentralafrikanischen Republik getötet worden. Bewaffnete der christlichen Anti-Balaka-Miliz auf der einen Seite und Angehörige des mehrheitlich muslimischen Ex-Rebellenbündnisses Séléka auf der anderen Seite hätten seit Montag fast 50 Menschen in der Region Bambari getötet, sagte ein Offizier der afrikanischen Friedenstruppe Misca am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Es handelt sich demnach um eine vorläufige Opferzahl.

