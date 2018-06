Leipzig (AFP) Ehemalige Beamte dürfen im Ruhestand ihrem früheren Dienstherrn Konkurrenz machen. Das entschied am Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Fall eines ehemaligen Chefarztes der Uniklinik Charité in Berlin. (Az: 2 C 23.13)

