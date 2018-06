Recife (AFP) Mit einem Augenzwinkern hat Jürgen Klinsmann die US-Bürger dazu aufgerufen, am Donnerstag ihre Arbeit liegen zu lassen und stattdessen das WM-Spiel der USA gegen Deutschland zu schauen. "Braucht Ihr ein Schreiben, um am Donnerstag nicht zur Arbeit zu müssen?", schrieb der Fußball-Nationaltrainer der USA vor der Partie in brasilianischen Recife im Kurzbotschaftendienst Twitter. Dazu veröffentlichte der 49-Jährige ein handschriftliches Entschuldigungsschreiben zum Selbstausfüllen, das Arbeitnehmer ihrem Chef vorlegen können.

