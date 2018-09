Berlin (AFP) Auch nach dem Raucherurteil des Düsseldorfer Landgerichts bleibt das Rauchen in der Wohnung nach Einschätzung des Deutschen Mieterbundes grundsätzlich gestattet. "Rauchen in der Mietwohnung verstößt nicht gegen den Mietvertrag und bleibt weiterhin erlaubt", erklärte der Mieterbund-Direktor Lukas Siebenkotten am Donnerstag in Berlin. Dies habe das Gericht in Düsseldorf ausdrücklich bestätigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.