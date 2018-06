Stuttgart (AFP) Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sollten beim Schminken in Schwarz-Rot-Gold auf die Herkunft der Farbe achten. "Produkte, auf denen als Herkunftsland China draufsteht, sollten Verbraucher lieber meiden", sagte der Leiter der Referats Lebensmittelüberwachung beim baden-württembergischen Verbraucherschutzministerium, Manfred Edelhäuser, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Kontrolleure in Baden-Württemberg hatten zuvor schwarz-rot-goldene Fanschminke getestet - laut Edelhäuser mit "katastrophalen" Ergebnissen.

