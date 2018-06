Berlin (AFP) Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat von den Gesundheitsministern der Länder konkrete Schritte gegen den dramatischen Personalmangel in den Kliniken und Pflegeheimen gefordert. "Besonders in den Nachtdiensten ist die Lage extrem angespannt", warnte Sylvia Bühler vom Verdi-Bundesvorstand am Donnerstag in Berlin. Immer häufiger komme es zu gefährlichen Situationen für Patienten und Pflegebedürftige, weil zu wenig Personal eingesetzt werde. Nötig sei eine gesetzlich vorgeschriebene "Personalbemessung, die eine angemessene Versorgung sicherstellt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.