Brasília (dpa) - Kevin-Prince Boateng und Sulley Muntari sind unmittelbar vor Ghanas entscheidendem WM-Vorrundenspiel gegen Portugal aus der Mannschaft geworfen worden. Am Morgen habe er von seiner Suspendierung erfahren, sagte der Schalker Boateng der Onlineausgabe der "Sport Bild" und berichtete von einem Zwischenfall am Vortag im Training, an dem auch Muntari beteiligt gewesen sein soll. Ghanas Fußballverband bestätigte kurz darauf auch Muntaris Rausschmiss: Er soll demnach am Dienstag einen Verbandsfunktionär attackiert haben.

