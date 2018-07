Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC trägt ein Testspiel gegen den niederländischen Traditionsklub PSV Eindhoven aus. Die Partie gegen den Europapokalsieger der Landesmeister aus dem Jahr 1988 findet am 24. Juli im Amateurstadion auf dem Olympiagelände in Berlin statt, Anstoß ist um 18.00 Uhr. Am 27. Juli treten die Berliner beim Zweitligisten Karlsruher SC (14.00 Uhr) an.