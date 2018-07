Recife (dpa) – Jürgen Klinsmann macht für das wichtige WM-Vorrundenspiel seiner US-Nationalmannschaft in Recife gegen Deutschland mobil. In einer nicht ganz ernst gemeinten und vom US-Verband via Twitter verbreiteten Vorlage eines Entschuldigungsschreibens wandte sich der 49-Jährige an die Arbeitgeber daheim in Amerika. Er bat, die Angestellten vom Job freizustellen. Der Schwabe hob hervor, dass sein Team ein "kritisches WM-Spiel" gegen Deutschland habe und die volle Unterstützung der Nation brauche, um das Achtelfinale zu erreichen.

