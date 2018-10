Recife (dpa) - Jürgen Klinsmann macht für das Spiel gegen Deutschland mobil. In einer vom US-Verband via Twitter verbreiteten Vorlage eines Entschuldigungsschreibens wandte sich der 49-Jährige an die Arbeitgeber daheim in Amerika und bat sie, ihre Angestellten vom Job freizustellen.

"Ich verstehe, dass die Abwesenheit die Produktivität verringern könnte. Aber ich versichere Ihnen, dass es für einen guten Zweck ist", schrieb Klinsmann.

Der Schwabe hob hervor, dass sein Team ein "kritisches WM-Spiel" gegen Deutschland habe und die volle Unterstützung der Nation brauche, um das Achtelfinale zu erreichen. Abschließend sprach Klinsmann die Chefs direkt an: "Sie sollten im übrigen wie ein guter Anführer handeln und sich den Tag ebenfalls freinehmen. Go USA!" Die Amerikaner brauchen gegen die Mannschaft von Joachim Löw ein Unentschieden, um ganz sicher die Runde der besten 16 zu erreichen.

Verfolgen Sie die Partie USA gegen Deutschland live im ZEIT-ONLINE-Blog.

Twitter-Account US-Fußball-Verband