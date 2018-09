Rio de Janeiro (dpa) - Bei der Fußball-WM in Brasilien geht die Gruppenphase zu Ende. Ein Tag nach dem Achtelfinaleinzug von Frankreich, Nigeria und der Schweiz will auch die deutsche Nationalmannschaft in ihrem letzten Vorrundenspiel gegen die USA in die K.o.-Runde einziehen. In Recife kommt es für die DFB-Auswahl dabei zum brisanten Wiedersehen mit dem ehemaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann. Beiden Teams genügt bereits ein Unentschieden.

