Wolfsburg (SID) - Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Luiz Gustavo könnte den Bundesligisten VfL Wolfsburg für eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro noch in diesem Sommer verlassen. Das berichtet der kicker. Bislang war von einer Ablöse von 25 Millionen Euro ausgegangen worden, wie das Fachmagazin berichtet. Bis Ende Juli kann der 26-Jährige die Niedersachsen demnach dank einer Ausstiegsklausel noch verlassen.

Dazu wird es aber wohl nicht kommen. "Es gibt keinerlei Anzeichen, dass Luiz wechselt", sagte Wolfsburgs Manager Klaus Allofs. Trainer Dieter Hecking, der mit seiner Mannschaft in der kommenden Saison in der Europa League antritt, würde höchst ungern auf Gustavo verzichten: "Luiz ist enorm wichtig für uns."

Gustavo, der erst vor einem Jahr für etwa 20 Millionen Euro von Bayern München nach Wolfsburg gewechselt war, ist momentan einer der Schlüsselspieler der Seleção bei seiner Heim-WM in Brasilien. Bei den Wolfsburgern ist er im defensiven Mittelfeld ebenfalls der Lenker und erzielte in der abgelaufenen Saison vier Tore in 29 Bundesliga-Einsätzen.