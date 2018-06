Rio de Janeiro (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat auch vor dem Viertelfinale am Freitag (18.00 Uhr MESZ/ARD) in Rio de Janeiro gegen Frankreich seine personellen Überlegungen geheimgehalten. "Wir machen uns vor jedem Spiel Gedanken, was am besten für die Mannschaft ist. Die Entscheidungen sind nicht zementiert", sagte Löw zu den Diskussionen um Kapitän Philipp Lahm am Donnerstag lapidar. Man werde am Spieltag "sehen, wo er spielt".

Ein Einsatz von Lahm auf der rechten Abwehrseite ist jedoch durchaus vorstellbar. Sollte der 30-Jährige vom Mittelfeld nach hinten rutschen, hätte dies weitreichende Folgen in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Jerome Boateng würde in der Viererkette voraussichtlich auf der linken Seite für den bislang enttäuschenden Benedikt Höwedes verteidigen. In der Innenverteidigung vor Torwart Manuel Neuer sind Per Mertesacker und der wiedergenesene Mats Hummels gesetzt. Vor der Abwehr könnten bei Lahms Versetzung Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira analog zu den Turnieren 2010 und 2012 agieren. Beide seien "im Vollbesitz ihrer Kräfte", sagte Löw.

Sollte er sich aber entscheiden, Lahm im Mittelfeld zu belassen, würde diesmal wohl Khedira den Vorzug vor Schweinsteiger erhalten. In der Abwehr würde dann Boateng rechts spielen und Höwedes voraussichtlich links bleiben. Sicher dabei ist der Dortmunder Mats Hummels, der zuletzt wegen einer Erkältung gefehlt hatte.

In der Offensive dürfte André Schürrle für den enttäuschenden Mario Götze auf der linken Seite beginnen, Toni Kroos in der Zentrale. An Mesut Özil wird der Bundestrainer trotz dessen bisher wenig berauschender Leistungen wohl festhalten. In vorderster Front startet Thomas Müller.

Miroslav Klose bliebe wieder nur ein Platz auf der Bank. Sollte der 36-Jährige jedoch beginnen, würde Müller nach hinten rücken, Schürrle oder Özil wären die "Opfer". - Die voraussichtliche deutsche Mannschaftsaufstellung im Spiel Deutschland gegen Frankreich:

1 Neuer/Bayern München (28 Jahre/49 Länderspiele/0 Tore) - 16 Lahm/Bayern München (30/110/5), 17 Mertesacker/FC Arsenal (29/102/4), 5 Hummels/Borussia Dortmund (25/33/3), 20 Boateng/Bayern München (25/43/0) - 7 Schweinsteiger/Bayern München (29/105/23), 6 Khedira/Real Madrid (27/49/4) - 8 Özil/FC Arsenal (25/59/18), 18 Kroos/Bayern München (24/48/5), 9 Schürrle/FC Chelsea (23/36/14) - 13 Müller/Bayern München (24/53/20). - Trainer: Löw