London (dpa) - Ex-Beatle Paul McCartney (72) ist nach seiner längeren Krankheit wieder fit. "Mit geht es großartig", verkündete die britische Musiklegende in einer Videobotschaft. Außerdem bedankte sich McCartney bei seinen Fans, die sich nach seinem Befinden erkundigt hatten.

Wegen einer Viruserkrankung hatte der Sänger mehrere Konzerte in den USA, Korea und Japan verschieben müssen, seine Ärzte hatten ihm dazu geraten. Die Auftritte seiner "Out There"-Tour würden nun voraussichtlich im September und Oktober nachgeholt, sagte McCartney in dem Video.

Schon am 5. Juli werde er in Albany im US-Bundesstaat New York wieder auf der Bühne stehen, hieß es auf seiner Internetseite.

