Los Angeles (dpa) - Fans erinnern mit Rosen an Michael Jackson: Fünf Jahre nach dem Tod des Sängers legten sie nach Angaben der Gruppe "One Rose for Michael J. Jackson" am Mausoleum auf dem Forest Lawn Friedhof in Glendale nahe Los Angeles 15 607 Rosen ab. Das rote Blumenmeer kam durch eine Online-Aktion mit Spenden aus aller Welt zustande. Jackson war am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren gestorben. Die Fans stellten Fotos von der Blumenpracht ins Netz. Sie legten auch Briefe, handgemalte Karten, Ballons und andere Gedenken ab.

