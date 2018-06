Abuja (dpa) - Mutmaßliche Islamisten haben in Nigerias Hauptstadt Abuja bei einem Anschlag mehr als 20 Menschen getötet. Viele der Opfer seien bei dem Angriff auf das Einkaufszentrum "Banex Plaza" bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt oder verbrannt worden, erklärten Augenzeugen.

17 weitere Menschen wurden Behördenangaben zufolge verletzt. Präsident Goodluck Jonathan sagte seine Teilnahme am Gipfeltreffen der Afrikanischen Union (AU) ab. Er werde noch am Donnerstag aus Malabo in Äquatorialguinea abreisen und in die Heimat zurückkehren, so die Zeitung "Premium Times".

Die Polizei sprach von 21 Toten. Medien berichteten, dass die Zahl der Opfer noch viel höher sein könnte. Obwohl sich zunächst niemand zu der Tat bekannte, soll es sich bei den Attentätern um Mitglieder der Terrorgruppe Boko Haram handeln. Sie seien auf Motorrädern vorgefahren und hätten einen Sprengsatz im Eingangsbereich deponiert, sagte ein Behördenvertreter. Die Explosion ereignete sich kurz vor Beginn der Weltmeisterschafts-Begegnung zwischen Nigeria und Argentinien.

Die Extremisten wollen im Norden des bevölkerungsgreichsten Landes Afrikas einen Gottesstaat errichten und lehnen alles Westliche - darunter Lokale mit Alkoholausschank und Sportveranstaltungen - strikt ab.

Es handelte sich um den dritten schweren Anschlag in Abuja innerhalb von zwei Monaten. Im April hatte die Boko Haram bei einer Attacke auf einen Busbahnhof im Vorort Nyanya rund 100 Menschen getötet. Wenige Wochen später kamen bei einem Anschlag in der gleichen Region weitere zwölf Menschen ums Leben.

Die Zeitung "Vanguard" zitierte Augenzeugen, wonach die Attentäter den Sprengsatz am Eingang des "Banex Plaza" an einer Stelle platzierten, an dem Taxifahrer für gewöhnlich ihre Gäste aussteigen lassen. Viele Autos rund um das Einkaufszentrum standen stundenlang in Flammen. Das Gebäude wurde abgeriegelt. Über der Innenstadt stieg eine dichte Rauchwolke auf.

Zahlreiche Notfallhelfer waren im Einsatz, unter den Besuchern des Zentrums herrschte Panik. "Ich kann abgerissene Körperteile und einige Leichen auf dem Boden sehen, aber niemand traut sich näher heran, aus Angst vor einer weiteren Bombe", berichtete ein Reporter vom Unglücksort.

Wenige Stunden nach der Explosion töteten Soldaten nach Angaben der Zeitung "Vanguard" einen der mutmaßlichen Täter, der in der Nähe offenbar eine weitere Bombe legen wollte. Zwei weitere Männer seien festgenommen worden, hieß es.

Kurz nach dem Anschlag wurde auch die Wirtschaftsmetropole Lagos von einer Explosion erschüttert. Am Mittwochabend sei dort ein Tanklager in Flammen aufgegangen, berichtete die Zeitung "Punch". Mindestens fünf Menschen seien ums Leben gekommen, als mehrere Tankfahrzeuge in die Luft geflogen seien. Jedoch war zunächst unklar, ob es sich um ein Attentat oder einen Unfall handelte. Ein Augenzeuge sagte aber, dass ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug einen Tankwagen gerammt habe.

Dem Terror der Islamisten sind in den vergangenen fünf Jahren Tausende Menschen zum Opfer gefallen. Zwei Reportern der Zeitschrift "GEO" gelang es nun nach wochenlangen Recherchen erstmals, direkt mit direkt mit einem Boko-Haram-Kämpfer zu sprechen. Dieser sagte unter anderem, dass die Gruppe mit Hilfe des Terrornetzwerks Al Kaida nicht nur den Norden Nigerias unter seine Gewalt bringen werde, sondern "den Sahel in eine Hölle für Ungläubige verwandeln wird. Allah will es so, und wir sind Allahs Diener".

Mitte April hatte die Gruppe im Ort Chibok im Norden des Landes über 200 Schülerinnen entführt, von denen bis heute jede Spur fehlt. Die Islamisten hatten gedroht, die überwiegend christlichen Mädchen als Sklavinnen zu verkaufen. Die Regierung von Präsident Jonathan wirkt seit langem hilflos im Kampf gegen die Terroristen.