Berlin (AFP) Verdi-Chef Frank Bsirske hat an die Bundestagsabgeordneten appelliert, wegen einer Missachtung von Arbeitnehmerrechten vorerst nicht mehr mit der Fluggesellschaft Qatar Airways zu fliegen. In einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Brief forderte Bsirske die Parlamentarier zur Unterstützung des Gewerkschaftskampfs um gute Arbeitsbedingungen bei der Airline auf. "Fliegen Sie nicht mit Qatar Airways, solange dort Arbeitnehmer/innenrechte missachtet werden", heißt es in dem Brief von vergangener Woche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.