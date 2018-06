Glendale (AFP) Zum fünften Todestag von Michael Jackson haben sich am Mittwoch dutzende Fans an der Grabstätte des "King of Pop" versammelt. Gemeinsam trauerten sie am Forest-Lawn-Friedhof bei Los Angeles und legten Blumen nieder. Einige von ihnen waren als Ebenbilder ihres großen Idols gekleidet. Auf einem Spruchband stand "Wir lieben Dich Michael". Jackson war am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Medikamenten-Überdosis gestorben. Der Sänger war einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts.

