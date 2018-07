Washington (AFP) Der Prozess gegen den US-Rapper Chris Brown wegen Körperverletzung soll am 8. September starten. Den Termin legte ein Gericht in Washington am Donnerstag fest, nachdem es Browns Anwälten nicht gelungen war, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Brown war zu dem Gerichtstermin selbst anwesend. Er erschien in Hemd und Krawatte mit einer Lederjacke darüber.

