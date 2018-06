New York (AFP) Die New Yorker Stadtverwaltung ist im Kampf gegen dickmachende Riesensoftdrinks vorerst gescheitert: Das höchste Gericht des gleichnamigen US-Staates bestätigte am Donnerstag ein vorangegangenes Urteil, wonach die Behörden mit dem Verbot von Trinkbechern ab knapp einem halben Liter ihre Kompetenz überschritten hätten. Die Entscheidung der Richter sei mit vier gegen zwei Stimmen gefallen, sagte ein Sprecher des Berufungsgerichts.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.