Frankfurt/Main (SID) - Danilo Barthel vom Basketball-Bundesligisten Frankfurt Skyliners darf von einer Karriere in der NBA träumen. Der 22-Jährige wurde von den Miami Heat, Vizemeister der nordamerikanischen Profiliga, zur diesjährigen Summer Leauge nach Orlando eingeladen und darf ab dem 5. Juli beim Team von Trainer Erik Spoelstra vorspielen.

"Es ist eine große Ehre, für die Miami Heat in der Summer League spielen zu können. Es wird bestimmt eine tolle Erfahrung werden, die mir helfen wird, mich weiter zu entwickeln", sagte der 2,07 m große Forward: "Die Heat sind eine großartige Organisation und standen nicht ohne Grund in den letzten Jahren in den NBA-Finals. Ich bin sehr gespannt auf das Programm vor Ort."

Die Summer League dient den Klubs in der stärksten Liga der Welt zur Sichtung von talentierten Spielern. Ob Barthel, der in der abgelaufenen Saison zum "Most Improved Player" der BBL gewählt wurde, tatsächlich auf eine Verpflichtung beim Noch-Team von LeBron James hoffen darf, ist aber völlig offen.

Trotzdem freute sich auch Frankfurts Geschäftsführer Gunnar Wöbke über die Einladung. "Es ist eine tolle Gelegenheit für Danilo, auf einem völlig neuen Terrain Erfahrungen zu sammeln, um sich weiter zu entwickeln", sagte Wöbke: "Wir hoffen natürlich, dass er viel Spielzeit bekommt, damit er sich entsprechend präsentieren kann. Nun müssen wir noch die Freigaberegularien klären."

Nach der Niederlage in den NBA-Finals (1:4 gegen San Antonio) hatte Miami am Freitag im Draft Point Guard Shabazz Napier von der University of Connecticut verpflichtet. "Mein Lieblingsspieler im Draft", twitterte James zu der Verpflichtung.