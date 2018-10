Aalen (SID) - Fußball-Zweitligist VfR Aalen hat Torhütertalent Oliver Schnitzler verpflichtet. Der 18 Jahre alte U19-Nationalspieler wechselt von Bayer Leverkusen zu den Schwarz-Weißen und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2017.

"Es ist etwas Besonderes, einen Nationalspieler nach Aalen zu holen", sagte Cheftrainer Stefan Ruthenbeck. In Leverkusen gehörte der 1,90 m große Torwart dem Kader der U23 an und kam vorwiegend im U19-Bundesligateam zum Einsatz. Seit der U16 absolvierte er insgesamt 27 Nachwuchs-Länderspiele. Vom 19. bis 31. Juli wird Schnitzler mit dem DFB-Nachwuchs an der Europameisterschaft in Ungarn teilnehmen.