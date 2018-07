Berlin (dpa) - Müssten die Deutschen in eine Fußballer-WG ihres Nationalteams in Brasilien einziehen - dann am liebsten bei Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller. Das ergab eine Umfrage des Instituts Innofact im Auftrag von ImmobilienScout24. Kevin Großkreutz und Mesut Özil sind demnach als Mitbewohner am wenigsten gefragt, wie das Portal in Berlin mitteilte. Allerdings hört die Begeisterung für die Kicker abseits des Fußballplatzes schnell auf - nur die Wenigsten wollten laut Befragung mit der Nationalelf unter einem Dach wohnen.

