London (AFP) Lebt ein Krokodil im Fluss Avon? Diese Frage wird derzeit in der Nähe von Bristol in Westengland heiß diskutiert. Nachdem ein Busfahrer im Februar Alarm schlug, weil er angeblich ein Krokodil im Fluss gesehen hatte, rätseln die Anwohner über ein mysteriöses Ungeheuer wie im schottischen Loch Ness. Am Freitag veröffentlichten britische Zeitungen nun ein angebliches Beweisfoto - aufgenommen von einer Joggerin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.