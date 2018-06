London (SID) - Australian-Open-Siegerin Li Na ist beim Grand Slam in Wimbledon überraschend in der dritten Runde ausgeschieden. Die Weltranglistenzweite aus China unterlag der Tschechin Barbora Zahlavova Strycova 6:7 (5:7), 6:7 (5:7) und scheiterte damit erneut frühzeitig im All England Club. Die 32 Jahre alte Li ist bislang noch nie über das Viertelfinale des bedeutendsten Tennisturniers der Welt hinausgekommen.

Zahlavova Strycova, Nummer 43 im Ranking, feierte dagegen den größten Sieg ihrer Karriere. Vor Wimbledon hatte die 28-Jährige, die beim Vorbereitungsturnier in Eastbourne das Finale erreicht hatte, alle 28 Duelle gegen Spielerinnen aus den Top 13 verloren. Im Achtelfinale am Montag trifft Zahlavova Strycova auf die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki aus Dänemark.