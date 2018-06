Nairobi (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat ein "entscheidendes" Umsteuern in der Umweltpolitik gefordert. "Wir müssen in entscheidender Weise handeln, um das Verhältnis zwischen der Menschheit und unserem Planeten zu verändern", sagte Ban am Freitag zum Abschluss der ersten UN-Umweltversammlung (Unea) in Nairobi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.