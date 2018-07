San Francisco (AFP) Erfolgreicher Börsenstart für den US-Helmkamera-Hersteller GoPro: Der Kurs der Aktie schoss am ersten Handelstag am Donnerstag um rund 30 Prozent nach oben. Ein GoPro-Anteilsschein wurde zum Börsenschluss an der Nasdaq zu 31,34 Dollar (rund 23 Euro) gehandelt - der Ausgabepreis betrug 24 Dollar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.