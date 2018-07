New York (AFP) Der Skandal um den verspäteten Rückruf von Millionen Fahrzeugen mit defekten Zündschlössern von General Motors (GM) weitet sich einem Zeitungsbericht zufolge auf den US-Zulieferer Delphi aus. Bei einer Anhörung vor dem Handelsausschuss des US-Senats werde auch die Rolle von Delphi untersucht werden, berichtete die "New York Times" am Freitag. Das Datum für die Anhörung stehe noch nicht fest.

