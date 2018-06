Los Angeles (AFP) Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o und "Happy"-Sänger Pharrell Williams werden in die prestigeträchtige Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) aufgenommen. Wie die Vereinigung, die jedes Jahr die begehrten Oscars verleiht, am Donnerstag in Los Angeles mitteilte, zählen sie zu ingesamt 271 Künstlern, die als neue Mitglieder eingeladen wurden. Auch der irisch-deutsche Schauspieler Michael Fassbender, der italienische Regisseur Paolo Sorrentino ("La grande bellezza") und der kanadische Regisseur Jean-Marc Vallée, der mit dem Film "Dallas Buyers Club" Furore machte, wurde aufgenommen.

