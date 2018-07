Vatikanstadt (AFP) Der Vatikan hat erstmals einen früheren Botschafter wegen sexuellen Missbrauchs des Amtes enthoben. Der frühere Botschafter in der Dominikanischen Republik und polnische Erzbischof Jozef Wesolowski sei von einem Kirchentribunal erstinstanzlich verurteilt worden, teilte der Vatikan am Freitag mit. Nach Vorwürfen, der Geistliche habe in den Slums von Santo Domingo zahlreicher Kinder missbraucht, war er im vergangenen Jahr nach Rom zurückbestellt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.