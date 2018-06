München (AFP) Die frühere US-Außenministerin und mögliche Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton stellt am 6. Juli in Berlin ihr Buch "Entscheidungen" vor. Die Veranstaltung werde in der Staatsoper im Schiller Theater stattfinden, teilte ihr Verlag Droemer Knaur am Samstag in München mit. Clinton werde sich dabei den Fragen von "Zeitmagazin"-Chefredakteur Christoph Amend stellen. Es handelt sich demnach um ihren einzigen Termin für eine öffentliche Buchvorstellung in Deutschland.

