Belo Horizonte (dpa) - Im Elfmeterschießen hat WM-Gastgeber die schwere Hürde mit Weltmeister-Schreck Chile gemeistert. Die verbesserte Seleção gewann in einem packenden Achtelfinal-Duell gegen den starken Spanien-Bezwinger im Elfmeterschießen 3:2. Nach Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Damit steht Brasilien bei einer Fußball-WM zum sechsten Mal in Serie im Viertelfinale und bekommt es dort am Freitag mit Kolumbien oder Uruguay zu tun.

