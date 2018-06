Assen (SID) - Motorrad-Pilot Luca Grünwald (Waldkraiburg) haben in Assen nur wenige Meter für die ersten WM-Punkte der Saison gefehlt. Der 19-Jährige stürzte beim Großen Preis der Niederlande in der vorletzten Kurve und wurde in der Moto3 nur 28. Grünwald hatte sich zuvor vom 31. auf den 14. Platz vorgekämpft. Philipp Öttl (Ainring/beide Kalex) belegte Rang 15 und stockte sein Punktekonto um einen Zähler auf sechs auf.

Zwei Wochen nach seinem Sieg in Katalonien war Alex Márquez auch in der "Kathedrale des Motorradsports" nicht zu schlagen. Der jüngere Bruder von MotoGP-Weltmeister Marc Márquez gewann vor seinem spanischen Landsmann und Honda-Teamkollegen Alex Rins. Dritter wurde der Portugiese Miguel Oliveira (Mahindra).

WM-Spitzenreiter Jack Miller (Australien/KTM) stürzte bereits kurz nach Rennbeginn und schied aus, bleibt mit seinen 117 Punkten aber im Gesamtklassement vorn. Dahinter folgen Márquez sowie Romano Fenati (Italien/KTM/beide 110), der nach einem Fahrfehler und einem Sturz in Assen nur 18. wurde.