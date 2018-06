Köln (SID) - Bei der Weltmeisterschaft in Brasilien kämpft der Gastgeber um 18.00 Uhr deutscher Zeit in Belo Horizonte gegen die starken Chilenen um den Viertelfinaleinzug. Im zweiten, ebenfalls rein südamerikanischen Achtelfinale zwischen Kolumbien und Uruguay wird um 22.00 Uhr in Rio de Janeiro ein weiterer Teilnehmer an der Runde der letzten Acht ermittelt. Die Sieger der beiden Spiele treffen am Freitag direkt aufeinander.

Bei den Männern sind alle deutschen Starter bereits raus, doch gleich drei deutsche Frauen haben am Samstag in Wimbledon noch die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Vorjahresfinalistin Sabine Lisicki trifft auf Ana Ivanovic aus Serbien. Andrea Petkovic bekommt es mit Aufsteigerin Eugenie Bouchard aus Kanada zu tun, und Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber muss gegen die Belgierin Kirsten Flipkens antreten.

In der Königsklasse MotoGP kämpft Stefan Bradl aus Zahling im niederländischen Assen um sein erstes Top-Drei-Resultat der Saison. Bradl geht als Achter ins Rennen, das um 14.00 Uhr gestartet wird. Die deutschen Piloten in der Moto2- und der Moto3-Klasse verpassten die Top-Ränge im Qualifying klar. Ihre Rennen werden um 11.00 Uhr beziehungsweise um 12.20 Uhr gestartet.