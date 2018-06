Washington (AFP) Der mutmaßliche Drahtzieher der tödlichen Attacke auf das US-Konsulat im libyschen Bengasi ist in die USA gebracht worden. Der Verdächtige Ahmed Abu Chatallah sei den US-Strafverfolgungsbehörden übergeben worden und befinde sich in Gewahrsam, teilte ein Sprecher des Justizministeriums am Samstag in Washington mit. Chatallah war vor knapp zwei Wochen bei einer geheimen US-Kommandoaktion in der Nähe von Bengasi von einer US-Spezialeinheit gefasst und außer Landes gebracht worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.