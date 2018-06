Los Angeles (AFP) Im Alter von 70 Jahren ist am Freitag in den USA die Soul-Legende Bobby Womack gestorben. Dies teilte eine Sprecherin seiner Plattenfirma XL Recordings in Los Angeles mit, ohne jedoch weitere Details zu nennen. Womack schrieb eine ganze Reihe von Welthits. Unter ihnen waren "Lookin' for A Love" sowie der Song "It's all Over Now", mit dem später die britische Rockgruppe Rolling Stones Riesenerfolge feierte.

