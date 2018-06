Kandahar (AFP) Nach einem Angriff von rund 800 Taliban im Süden Afghanistans haben sich die Islamisten Anwohnern zufolge in zwei Gegenden im Bezirk Sangin festgesetzt. Nach dem Beginn der Offensive auf Polizei- und Armeestützpunkte am 19. Juni seien zwar Soldaten zur Verstärkung geschickt worden. Doch die Gebiete Bareksai und Bostansai seien unter Kontrolle der Aufständischen, sagte der Dorfälteste Haschim Alkosai am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

